Salernitana Atalanta 1-2 | i nerazzurri ribaltano il match

(Di lunedì 6 maggio 2024) A Salerno, ilvalido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live A Salerno,si affrontano nelvalido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI87? Tchaouna si libera tentando la conclusione. Palla alta. 85? Conclusione di Ruggeri,

L'Atalanta soffre ma vince all'Arechi. L'orgoglio non basta alla Salernitana che si fa rimonta re nel secondo tempo d alla squadra di Gasperini. Finisce 2-1 per la Dea.Continua a leggere

L'Atalanta batte la Salernitana in rimonta: Gasperini aggancia la Roma - L'atalanta batte la salernitana in rimonta: Gasperini aggancia la Roma - Terza vittoria consecutiva in campionato per l' atalanta: la squadra di Gasperini batte la salernitana 2-1 all'Arechi e aggancia la Roma. Bergamaschi (con una partita in meno) e giallorossi sono entra ...

LIVE TS - Salernitana-Atalanta: si chiude il match, granata sconfitti in rimonta! - LIVE TS - salernitana-atalanta: si chiude il match, granata sconfitti in rimonta! - 72' Risponde subito l'atalanta, Hateboer si gira in area e va al tiro, palla sul fondo. 70' Sfiora il pari la salernitana, cross di Tchaouna sul secondo palo, palla che arriva a Coulibaly che si ...

Tchaouna a segno nel primo tempo, nella ripresa Gasp cambia tutto e arrivano le reti del sorpasso - Tchaouna a segno nel primo tempo, nella ripresa Gasp cambia tutto e arrivano le reti del sorpasso - Preziosa vittoria in rimonta (2-1) per l'atalanta a Salerno. La squadra di Gasp raggiunge così la Roma al 5° posto, ma con una partita in meno. L'atalanta mette pressione con Lookman e Scamacca, che d ...