L'Atalanta batte la Salernitana in rimonta: Gasperini aggancia la Roma - L'Atalanta batte la Salernitana in rimonta: Gasperini aggancia la Roma - Terza vittoria consecutiva in campionato per l' Atalanta: la squadra di Gasperini batte la Salernitana 2-1 all'Arechi e aggancia la Roma. Bergamaschi (con una partita in meno) e giallorossi sono entra ...

Salernitana-Atalanta 1-2: il tabellino - salernitana-atalanta 1-2: il tabellino - salernitana-atalanta 1-2 (primo tempo 1-0) Marcatori: 18` Tchaouna (S), 12` st Scamacca (A), 18` st Koopmeiners (A) SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pasalidis (1&pr.