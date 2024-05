Scamacca-Koopmeiners - l'Atalanta è quinta | 2-1 alla Salernitan - a Bergamo domenica arriva la Roma

Koopmeiners heeft geen basisplek nodig om goud waard te zijn voor Atalanta - Koopmeiners heeft geen basisplek nodig om goud waard te zijn voor Atalanta - Teun Koopmeiners was maandagavond goud waard voor Atalanta. De Nederlander moest op de bank beginnen tegen hekkensluiter Salernitana, maar schoot een kwartier na zijn entree al de 1-2 tegen de touwen.

L'Atalanta batte la Salernitana in rimonta: Gasperini aggancia la Roma - L'Atalanta batte la Salernitana in rimonta: Gasperini aggancia la Roma - Terza vittoria consecutiva in campionato per l' Atalanta: la squadra di Gasperini batte la Salernitana 2-1 all'Arechi e aggancia la Roma. Bergamaschi (con una partita in meno) e giallorossi sono entra ...

