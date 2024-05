(Di lunedì 6 maggio 2024) Scamacca e Koopmeiners firmano la vittoria in rimonta Terza vittoria di fila per l'che si impone 2-1 in rimonta sul campo della già retrocessalaal 5°in classifica. I bergamaschi, in svantaggio nella prima frazione per un gol di Tchaouna al 18', ribaltano la partita nella ripresa con

Inarrestabile L’Atalanta sempre in corsa su tre fronti, senza cedere nulla. La Dea ‘regina di coppe’ in una settimana, vincendo a Salerno la terza partita consecutiva dopo quelle a Monza e contro l’Empoli, ha rimonta to cinque punti di distacco alla ...

(Adnkronos) – Terza vittoria di fila per l'Atalanta che si impone 2-1 in rimonta sul campo della già retrocessa Salernitana e aggancia la Roma al 5° posto in classifica. I bergamaschi, in svantaggio nella prima frazione per un gol di Tchaouna al ...

Atalanta-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario, arbitro e quando si gioca lo scontro diretto per la Champions League - Atalanta-roma: dove vederla in tv e streaming, orario, arbitro e quando si gioca lo scontro diretto per la Champions League - La trentaseiesima giornata di Serie A vede sfidarsi roma e Atalanta in uno scontro diretto per la Champions League. I bergamaschi sono riusciti a vincere in rimonta contro la Salernitana 2-1 e hanno..

Atalanta ribalta la Salernitana, è aggancio alla Roma - Atalanta ribalta la Salernitana, è aggancio alla roma - 1 minuto per la lettura SALERNO (ITALPRESS) – Nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A, l’Atalanta vince 2-1 contro la Salernitana e aggancia la roma al quinto posto, agguantando il tr ...

Salernitana-Atalanta 1-2, Gasperini aggancia la Roma al quinto posto - Salernitana-Atalanta 1-2, Gasperini aggancia la roma al quinto posto - Terza vittoria di fila per l'Atalanta che si impone 2-1 in rimonta sul campo della già retrocessa Salernitana e aggancia la roma al 5° posto in classifica. I bergamaschi, in svantaggio nella prima ...