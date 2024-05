L’Atalanta vince a Salerno 2-1 e aggancia la Roma

L’Atalanta rimonta la Salernitana e aggancia la Roma in classifica : è testa a testa Champions Inarrestabile L’Atalanta sempre in corsa su tre fronti, senza cedere nulla. La Dea ‘regina di coppe’ in una settimana, vincendo a Salerno la terza partita consecutiva dopo quelle a Monza e contro l’Empoli, ha rimontato cinque punti di distacco alla ...

Calcio - l’Atalanta passa in rimonta in casa della Salernitana e raggiunge la Roma al quinto posto l’Atalanta passa all’Arechi e, in vista dello scontro diretto del prossimo turno, raggiunge la Roma in quinta posizione. In poche parole l’ultimo posto disponibile per accedere alla prossima Champions League si giocherà in una sorta di finale ...