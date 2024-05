Calcio - l' Atalanta passa a Salerno 2-1 e aggancia la Roma

(Di lunedì 6 maggio 2024) AGI - Nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A, l'vince 2-1 contro la Salernitana elaal quinto posto, agguantando il treno Champions League. All'Arechi di, Scamacca e Koopmeiners rispondono al gol di Tchaouna: i ragazzi di Gasperini regolano una Salernitana già retrocessa, ma mai doma e ben messa in campo. Nonostante l'approccio positivo dell', il primo tempo si chiude a sorpresa con la Salernitana in vantaggio. La rete dei granata arriva al 18' e porta la firma di Tchaouna, capace di approfittare dell'atteggiamento troppo molle della difesa bergamasca: l'attaccante francese si invola sulla fascia destra per poi concludere con un preciso sinistro all'angolino basso. Dall'altra parte, l'si divora più volte il gol, ...

