Sacchi fa pace con Inzaghi | A volte l’ho bastonato - ma è un ragazzo d’oro

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Simoneè un. Qualche volta, ma sempre cercando di spingerlo. Ormai è diventato uno stratega e sono felice per il percorso che sta facendo“. A dirlo è stato Arrigo, che in occasione della consegna del premio Bulgarelli ha speso parole al miele per il tecnico dell’Inter, anch’egli presente sul palco. “Quest’anno i nerazzurri hanno meritato lo scudetto. Nel calcio si gioca in undici, ma poche squadre lo fanno. Neppure come Paese giochiamo da squadra e, senza persone affidabili che danno il 100%, è complicato farlo. Lo stratega in Italia ottiene risultati importanti sia nel calcio che nella vita: Simone lo è diventato” ha aggiunto. SportFace.