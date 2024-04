(Di mercoledì 24 aprile 2024) La perfezione non esiste. Anche in una stagione da incorniciare come questa, che ha portato all`lo scudetto della seconda stella, ci sono...

“L’Inter merita lo scudetto . Purtroppo è caduta in Champions League: se giochi contro una squadra spagnola, non devi concedere spazi, perché loro sono bravissimi. Contro l’ Atletico Madrid , l’Inter ha giocato con 6 difensori” . Lo ha dichiarato Arrigo Sacchi a margine della presentazione del suo ... (sportface)

inter, sacchi non ha torto su Madrid: Inzaghi studia la nuova Champions - La perfezione non esiste. Anche in una stagione da incorniciare come questa, che ha portato all`inter lo scudetto della seconda stella, ci sono dei rimpianti. Il.calciomercato

Non solo un trionfo sportivo per l'inter: ecco quanto valgono lo scudetto e la seconda stella - I diritti tv della Serie A porteranno circa 100 milioni e le sponsorizzazioni altri 76 milioni Bonus per i giocatori ...sport.tiscali