Resident Evil 9 - l’ambientazione e tante nuove informazioni condivise da un noto insider

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dusk Golem è tornato alla carica con altre affermazioni inedite su9, rivelando che il nuovo gioco della serie horror di Capcom sarà ambientato in una città immaginaria posizionata su un’isola del sud-est asiatico. Il leaker ha aggiunto che quest’area trarrà grande ispirazione da Singapore. L’ha inoltre ribadito che il nono capitolo diuscirà ad inizio 2025, aggiungendo che lo sviluppo del titolo va avanti dal 2018 visto che il publisher giapponese nutre grandi aspettative per il progetto. Non contento di queste, Dusk Golem ha affermato che9 sarà contraddistinto da una struttura open world, segnando di conseguenza una vera e propria rivoluzione per il franchise. Secondo il leaker proprio ...