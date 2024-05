Resident Evil 9 | annuncio imminente? Parla Dusk Golem

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 6 maggio 2024) I rumor su9 sono tutti accomunati dal nome di: facciamo luce sulle ombre in merito al possibileOra che l’ottavo capitolo della serie ha spento la sua terza candelina, la voce dei fan in attesa di9 si è fatta più rumorosa che mai, ed è per questo che abbiamo voluto prenderci del tempo per sviscerare i rumor circa un possibile. Quest’ultimo potrebbe essere, stando al leaker. Secondo quest’ultimo, infatti, le voci in merito al possibile posticipo fino al prossimo anno sono da ritenersi inesatte. Su Twitter, il noto insider hato di un reveal, ma è qui che vogliamo ...