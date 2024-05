Relatrice Onu Francesca Albanese | di fronte al genocidio in corso in Palestina - inaccettabile indifferenza come ai tempi dell’olocausto

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Devo dire che non avevo intenzione di scrivere un rapporto sulprima della fine di dicembre. Infatti stavo già preparando un’altra relazione su un altro tema, avevo già raccolto molte informazioni sui finanziamenti, sia privati che tramite fondi pensione, nonché sulle imprese equesto settore privato trae vantaggio da ciò che sta accadendo nei territori palestinesi occupati. E poi è successo il 7 ottobre ed è stato chiaro fin dall’inizio che c’era qualcosa che non erale guerre precedenti che sono state sempre molto violente. Mami è stato detto, mentre ero in Qatar, nel mio primo incontro con i sopravvissuti, questa volta l’offensiva israeliana, per il tipo di armi usate e per le modalità di attacco fin dall’inizio, è stata molto più cruenta rispetto al passato”. A ...