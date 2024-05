Gaza - Turchia | Denunceremo Israele all' AIA per genocidio come il Sudafrica - Netanyahu dice no ad accordo per fine guerra

"Come Turchia , abbiamo deciso di prendere parte nel caso (per genocidio) presentato dal Sudafrica contro Israele alla Corte di Giustizia internazionale". Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, durante una conferenza stampa congiunta con l'omologa indonesiana, Retno Marsudi, ad ... Leggi su (quotidiano)

Fonti Usa ritengono che "la risposta di Tel Aviv sarà un attacco limitato nei territori di Teheran". Il segretario dell'Onu torna a chiedere una de-escalation "urgente" all'Iran dopo l'attacco di sabato notte. I pasdaran adottano "misure di emergenza" nelle loro postazioni in Siria L'articolo

La Turchia compie una mossa importantissima: inizia un boicottaggio contro lo stato di Israele per rispondere in modo diretto e inequivocabile rispetto al genocidio che sta avvenendo sulla Striscia di Gaza. Spieghiamo la questione in poche parole: la Turchia limiterà l'esportazione di diversi

