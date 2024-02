(Di domenica 18 febbraio 2024) Èil giudizio del presidente brasiliano Luiz Inácioda Silva su quel che sta accadendo nella Striscia di, dove non è in corso una guerra, ma un». Non è altrettanto diretto invece il commento didi Alexeicui vicenda preferisce non sbilanciarsi. Alla fine della sua vita ad Addis Abeba,si spinge poi in un paragone tra le azioni dell’esercito israeliano e quelle di Adolf. «Ciò che sta accadendo al popolo palestinese nella Striscia dinon è esistito in nessun altro momento storico – ha detto– In effetti, esisteva: quandodecise di uccidere gli». ...

Luiz Inácio Lula da Silva, nato Luiz Inácio da Silva (/lu'iz i'nasiu d 'siwv/) e noto semplicemente come Lula (Caetés, 27 ottobre 1945), è un politico e sindacalista brasiliano, presidente del Brasile dal 1º gennaio 2023 al suo terzo mandato (non consecutivo) avendo ricoperto precedentemente la carica dal 2003 al 2011.

Lula netto su Israele: "A Gaza è un genocidio come Hitler con gli ebrei". Ma sulla morte di Navalny frena: "Presto per accusare qualcuno": È netto il giudizio del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva su quel che sta accadendo nella Striscia di Gaza, dove non è in corso una guerra, ma un genocidio". Non è altrettanto diretto ...

Colonnello dell'esercito in manette: aveva cospirato contro Lula e tentato un golpe militare per 'salvare' Bolsonaro: In Brasile è stato arrestato il colonnello dell'esercito Bernardo Romao Correa Netto, accusato di aver tentato un golpe militare contro il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, dopo la sua vittoria alle elezioni del 2022. Ad annunciarlo è stata la polizia federale brasiliana, ...

Bolsonaro verso l'arresto. Sequestrato il passaporto: ...del partito per legittimare le manifestazioni dei bolsonaristi che contestavano la vittoria di Lula. L'inchiesta della Polizia Federale sottolinea anche che l'allora generale/ministro Braga Netto ...