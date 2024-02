Sea of Thieves | l’accesso su PS5 richiede un account Microsoft

Sea of Thieves su PS5 richiederà l'accesso a un account Microsoft, per la cross progression

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sea ofrà unper effettuareanche nella versione PS5, un qualcosa di poco sorprendente visto che si tratta di un gioco contraddistinto dalla forte componente online e con tanto di presenza del cross progression tra le varie piattaforme. Questa informazione ha colto di sorpresa una nutrita fetta di fan, ma è importante precisare che in realtà si tratta di una vera e propria pratica consolidata, visto che lo stesso obbligo dell’è presente anche con Minecraft, giusto per citare un altro gioco sviluppato dagli Xbox Game Studios già presente sulla console di Sony. Invece prendendo in considerazione tutti i giochi lo stesso avviene anche con Call of Duty, Diablo 4, EA Sports FC 24, Battlefield e tanti altri ancora. Fatta questa precisazione ...

