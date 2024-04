Microsoft Introduce le Notifiche dell’Account Microsoft nella Versione Anticipata di Windows 10 22H2

Microsoft Introduce Nuovi Copilot GPT per Consigli Fitness , Cucina e Altro Nel mese di gennaio, Microsoft ha annunciato piani per introdurre Copilot GPTs nel suo assistente AI generativo Copilot . ... (windows8.myblog)

Microsoft introduce il correttore ortografico per Notepad nelle versioni di anteprima di Windows 11 Microsoft ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità molto attesa per Notepad in ... (windows8.myblog)

Microsoft introduce silenziosamente il driver Windows UCPD per bloccare hack del Registro di sistema per gli switch delle app predefinite Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti del Martedì delle ... (windows8.myblog)

L'account Microsoft diventerà obbligatorio anche su Windows 10 - L'ultimo aggiornamento di Windows 10 mostra delle notifiche a tutto schermo che esortano gli utenti a passare a Windows 11.tomshw

Windows 10, in arrivo messaggi per passare all'account Microsoft da quello locale - Microsoft sta adottando una tattica più aggressiva per convincere gli utenti di Windows 10 a passare dagli account locali agli account Microsoft. Un nuovo update per gli Insider Introduce nuovi banner ...hwupgrade

Windows ci vuole convincere a tutti i costi ad avere un account Microsoft - Se si usa Windows è bene avere un account Microsoft. Non lo diciamo noi, ma Microsoft stessa, che con un messaggio all'interno dell'app Impostazioni cerca di incentivare gli utenti ad attivarlo. La no ...informazione