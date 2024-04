Anche per le costruzioni inizia la crisi | a febbraio crolla la produzione nel settore che ha trainato la crescita record

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 20 aprile 2024) Laè finita. Gli effetti delle politiche del governo Meloni e del graduale smantellamento dei bonus edilizi e del Superbonusno a farsi sentire sulche probabilmente più di ogni altro ha spinto ladell’Italia nel post-pandemia: le. Adel 2024, come certificato dall’Istat, l’indice destagionalizzato dellanelleè in discesa del 3,9% rispetto al mese di gennaio. Resta, comunque, il trend positivo degli ultimi mesi, con un incremento dell’indice grezzo su base annua che è del 10,2%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario è in salita del 5,9% (quest’anno ci sono stati più giorni lavorativi a). Nella media dei primi ...