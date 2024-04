Fermo | malori in gita | un ragazzo resta ricoverato | scattano i sequestri nell?albergo della cena

(Di domenica 7 aprile 2024)- Dimessi ieri anche 4 dei 5 studenti e la professoressa che erano rimasti in ospedale a Pescia dopo idell?altra sera durante unascolastica organizzata...

Donna usa spray urticante, panico in centro commerciale Ancona - ANCONA, 06 APR - Una donna ha spruzzato dello spray al peperoncino all'interno del centro commerciale Conero alla periferia sud di Ancona, probabilmente per sfuggire agli addetti alla sicurezza che l' ...tribunatreviso.gelocal

Gita scolastica con intossicazione alimentare: due ragazzi del Carducci-Galieli ancora in ospedale, raggiunti dai genitori - Invece la maggioranza di loro, in tutto 30 studenti, ieri sera era già a Fermo: il gruppo è tornato in città, accolto dalle famiglie e dal vicepreside Piero Mennò. I malori erano avvenuti nella notte ...corriereadriatico

Emergenza sanitaria nell’hotel. Notte da incubo per gli studenti - Hanno iniziato a sentirsi male nel cuore della notte. Dolori addominali, vomito e diarrea: i sintomi erano quelli tipici del disturbo gastrointestinale. Il malore ha iniziato a prendere un numero semp ...lanazione