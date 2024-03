(Di venerdì 8 marzo 2024) Prima il malore alla guida, poi lo schianto inildi un edificio. Undi 22in gradi condizioni all’ospedale di Lecco. L’altra sera, mentre al volante della sua Fiat Panda vecchio modello percorreva gli stretti vicoli di Rancio, Rione di Lecco, è svenuto, ha perso illlo dell’utilitaria ed ha terminato la corsala facciata di uno stabile. Fortunatamente non ha investito nessuno. Nonostante l’impatto non ha riportato ferite gravi. A preoccupare semmai è il grave malore che ha accusato nonostante la giovane età. Al momento èin prognosi riservata nel reparto di. Lo hanno soccorso i sanitari di Areu con i vigili del fuoco e gli agenti della ...

Perde il controllo del furgone in autostrada - tampona un’auto e si schianta contro il guard rail : morto un uomo. Il conducente di un furgone di Sda Servizio Postale è deceduto in seguito a un incidente avvenuto lungo la A58 nel pomeriggio del 7 marzo. L' uomo ha perso il ... (Leggi)

Siena : scontro tra auto a Sovicille. 25enne incastrato tra le lamiere - tre feriti. I Vigili del Fuoco del comando di Siena sono intervenuti questa sera, 7 marzo 2024, poco prima delle 8 per un incidente stradale a Sovicille, sulla SP 73 ... (Leggi)

In auto contro un muro. Ragazzo di 22 anni ricoverato in Rianimazione: Un ragazzo di 22 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo aver perso conoscenza alla guida e schiantato la sua auto contro un edificio a Lecco. Nessun altro coinvolto.ilgiorno

Volkswagen Golf 2.0 TDI DSG SCR Style del 2023 usata a Rovigo: Annuncio vendita Volkswagen Golf 2.0 TDI DSG SCR Style usata del 2023 a Rovigo nella sezione auto usate di automoto.it ...automoto

L’attacco a Odessa durante la visita di Zelensky, lo scandalo sulle indagini abusive e l’inchiesta su Gravina: Buongiorno. L’attacco a Odessa durante la visita di Zelensky e del premier greco Mitsotakis, l’appello di Yulia Navalnya ai russi, la vittoria ormai definitiva di Trump alle primarie repubblicane, le ...corriere