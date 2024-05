Inizia l’evacuazione di Rafah Rischi e ricatti su Israele

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lo sforzo diplomatico in corso potrebbe non aver convinto il governo di Benjamin Netanyahu, le cui fazioni più estreme ormai usano apertamente la guerra per spingere la loro narrazione ideologica-religiosa — come ha fatto il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, e leader di estrema destra, Itamar Ben Gvir, il quale in più di un’occasione ha ripetuto “che Dio non voglia non attacchiamo”. L’esercito israeliano ha detto questa mattina ai palestinesi dire a evacuare la porzione orientale di, segnalando che un’invasione terrestre è imminente. Alla gente è stato detto di trasferirsi a Muwasi, un’area umanitaria vicino alla costa dichiarata sicura da. La richiesta di evacuazione aarriva in mezzo ai fragili colloqui di cessate il fuoco e in vista di un’attesa ...