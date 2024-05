Israele | Gabinetto di guerra - via all’operazione Rafah L’esercito invita all’evacuazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) In, ildiha approvato, ieri sera, domenica 6 maggio 2024, all'unanimità, l'operazione. L'esercito ha già preparato i piani. Lo hanno riferito i media, secondo cui, una volta evacuata la popolazione in un'azione definita dall'Idf "limitata e temporanea", l'operazione militare dovrebbe cominciare entro pochi giorni L'articolo proviene da Firenze Post.

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 193 di conflitto guerra Israele (Ansa Foto) Notizie.com193mo giorno di conflitto ...

