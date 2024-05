Rafah - collooquio tra Biden e Netanyahu

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 6 maggio 2024) 16.45 C'è stato un colloquio telefonico tra il presidente Usae il premier israelianosu.Tra i due leder molte frizioni dopo che ieriha bloccato una spedizione di armi in Israele. Lo riporta Axios,che cita due alti funzionari israeliani.E' la prima volta dal 7 ottobre,dopo l'attacco di Hamas. Preoccupazione in Israele.è contestato in Usa da chi si oppone al sostegno incondizionato a Israele.A febbraio,la Casa Bianca aveva chiesto garanzie sull'uso delle armi in conformità col diritto internazionale.