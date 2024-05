Biden ha perso la pazienza con Netanyahu - gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente l’invio di forniture militari a Israele sperando di fermare il blitz a Rafah

(Di lunedì 6 maggio 2024) Che i rapporti tra glidi Joedi Benjaminfossero ai minimi storici, lo si era capito da tempo. Quello che nessuno si sarebbe aspettato è che, dopo settimane di richieste provenienti da Washington per garantire i diritti umani nella Striscia di gaza e che sono state disattese da Tel Aviv, gli americani facessero la voce grossa bloccandodi armi a. A dare notizia di questo cambio di passo è Axios, citando due funzionari israeliani che si sono detti “rammaricati” per la decisione di Washington. Indiscrezione di stampa che è stata poi confermata dal Consiglio per la sicurezza nazionale americano che ha precisato come “la politica di sostegno adnon cambia”.ha ...

Mentre l’esercito israeliano ha approvato i nuovi piani militari per l’operazione di terra a Rafah – data per “imminente” – nella città al Sud della Striscia di Gaza continuano i raid di Tel Aviv: almeno 27 palestinesi sono stati uccisi, tra cui molti bambini e donne, negli attacchi notturni a ... Continua a leggere>>

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 206 di conflitto Guerra Israele (Ansa Foto) Notizie.com206mo giorno di conflitto in Israele . Segui con noi tutti gli aggiornamenti, ... Continua a leggere>>

Da un lato il pressing di Joe Biden per impedire l’offensiva terrestre a Rafah e le contro-spinte di parte dell’esecutivo dello Stato ebraico che non vogliono rinunciare all’attacco, dall’altro i timori per un possibile mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale (Cpi), per ... Continua a leggere>>

In Medio oriente negoziati in stallo: la guerra prosegue (16 morti a Rafah) - Mag 6, 2024 M.O. Roma, 6 mag. (askanews) – Mentre i negoziati per una tregua in Medio Oriente sono nuovamente finiti in un vicolo cieco, i combattimenti tra Israele e Hamas continuano. Sedici persone ... Continua a leggere>>

israele hamas guerra medio oriente oggi - biden blocca gli aiuti a Israele, raid negli studi di Al Jazeera: sequestrate l’attrezzatura e oscurato il canale ... Continua a leggere>>

Il Medio Oriente fra mediazione e conflitto (di Cosimo Risi) - StampaIl Medio Oriente con il fiato in sospeso. Le trattative convulse fra le parti con l’aiuto dei mediatori. La missione di Antony Blinken nella regione. Le telefonate di Joe biden con il Presidente ... Continua a leggere>>