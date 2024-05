Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile si è consumata l’annunciata e attesa rappresaglia dell’Iran contro lo Stato ebraico. Quasi 400 tra droni e missili sono stati lanciati contro Israele in un attacco che è proseguito per cinque ore. La ...

L'Iran attacca Israele con 185 droni e 36 missili da crociera , mentre il presidente degli Stati Uniti Biden convoca il G7 per una risposta unitaria. Notte terribile in Medio Oriente dopo la raffica partita da Teheran , intercettata per il 99% nel ...

Santa Sofia (Forlì), 2 maggio 2024 - Nella notte del primo maggio è Crolla to il ponte sul fiume Bidente di Ridracoli in località Poggiolo sulla strada vicinale di uso pubblico Poggiolo-Spugna che si raggiunge deviando dalla provinciale Isola – ...

Medio Oriente Media Usa, oggi colloquio tra Biden e Netanyahu - Intanto, secondo Hamas, citata da al Jazeera, l'operazione di terra a Rafah non sarà un «picnic» per le forze israeliane. «La nostra coraggiosa resistenza, guidata dalle Brigate al Qassam, è ...

Manifestanti nei campus americani e agitatori sui giornali - La repressione alla Columbia university di New York ha fatto crescere l'attivismo in tutto il paese. Ora è possibile che il movimento studentesco finisca al centro del dibattito e arrivi a condizionar ...

Campus minato. Le proteste universitarie possono sconvolgere il voto in Usa - In America l'anno accademico è terminato. Ma se Rafah sarà un'altra carneficina, le manifestazioni riprenderanno in autunno. E per ...