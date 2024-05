Queste donne ucraine non sono state premiate per aver fatto reclutare i propri mariti

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il 3 aprile 2024 è stata pubblicata su Facebook l’immagine di 7in posa con in mano un fiore e quello che sembra un attestato. Secondo chi l’ha condivisa, si tratta di una cerimonia di premiazione delle «che hanno scritto una denuncia contro i loro» consegnandoli «al TCC», il centro di reclutamento territoriale dell’Ucraina, che si sarebbe tenuta il «26 marzo, a Lozovaya, nella regione di Kharkov». Si tratta di una notizia fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto in questione è stata pubblicata originariamente su Facebook il 25 marzo 2024 dall’account ufficiale della comunità cittadina di Lozova, nella regione di Kharkiv, in Ucraina. Nella descrizione del post, e nell’articolo menzionato in fondo al testo, viene spiegato che l’episodio mostra la cerimonia di ringraziamento del gruppo di lavoro ...