“Si sono già lasciati” Uomini e Donne | perché queste voci clamorose su Brando e Raffaella

(Di lunedì 18 marzo 2024) C’è molta attesa per la messa in onda della scelta di, il tronista diche dopo sei mesi ha deciso di uscire dallo studio di Maria De Filippi insieme a. Una scelta che ha stupito molto il pubblico in studio e a casa del dating show più famoso d’Italia,tutti davano per scontato che il giovane scegliesse l’altra corteggiatrice, Beatriz, scoppiata in lacrime durante l’ultimo confronto con. Una scelta che per alcuni nasconde ben altro. Questo almeno è quello spiegato da Alessandro Rosica, celebre esperto di gossip il quale è convinto che il tronista, durante gli ultimi mesi, abbia seguito un piano prestabilito arrivando a cambiare idea su Beatriz D’Orsi. Sempre secondo l’influencer, sembra cheavesse già confidato ai ...