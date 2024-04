Alessia Marcuzzi furiosa per il titolo sulla scena di nudo Queste cose succedono solo a noi donne | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 22 aprile 2024)sarà al fianco di Carlo Conti, nella cerimonia di premiazione dei David di Donatello di venerdì 3 maggio: per tale occasione ha rilasciato un’intervista che, però, le ha lasciato l’amaro in bocca. Sul Corriere Della Sera, la conduttrice ha ripercorso alcune tappe del suo percorso lavorativo, rivelando il suo amor per la recitazione. In passato...