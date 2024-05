Ad Arpino c' è un ristorante nascosto che vuole rivoluzionare la cucina ciociara

(Di lunedì 6 maggio 2024) A guardare bene, lace l'hanno nel sangue, Alberto ed Edoardo Petricca: la nonna del loro papà ha aperto la prima trattoria di Sora, dove sono nati anche loro, si chiamava la Trattoria Panzone, chiusa negli anni Ottanta. Quando hanno deciso di avere un loro, però, si sono spostati un po', ad. È qui che a dicembre scorso hanno aperto La Perla.La Perla adUna quarantina di posti, che diventano 60 nella bella stagione, con i tavoli all'esterno, e un'offerta che viaggia snella in una carta contenuta, nell'offerta come nei prezzi, soprattutto quelli del degustazione che, per 5 passaggi, si ferma a 55 euro. «Il ticket medio sta sui 60/70 euro, vini inclusi» spiega Edoardo. Classe 1988, un percorso articolato che dall'Accademia di Belle Arti e gli studi in Filosofia ...

