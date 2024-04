Dispositivi medici - Ue vuole chiarezza su Cina | dura risposta di Pechino

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 24 aprile 2024), l’Unione Europea intende faresulla posizione della: non si è fatta attendere lada parte diSe non si tratta di una mossa che rischia, sempre di più, ad aumentare le tensioni con laallora poco ci manca. Fatto sta, però, che l’Unione Europea ha deciso di avviare una indagine per quanto riguarda gli appalti pubblici cinesi di. Ovviamente lada parte dinon si è fatta attendere ed è stata estremamente. La preoccupazione di Bruxelles è che il Paese asiatico stia favorendo i fornitori locali e che, di conseguenza, sta imponendo delle restrizioni importanti. Unione ...