Quattro vandali saltano sulle auto parcheggiate e le distruggono a calci

(Di lunedì 6 maggio 2024) È stato davvero un brutto risveglio quello di alcuni cittadini di Torino, residenti nel quartiere Barriera di Milano. Sabato 4 maggio, quando si sono svegliati, hanno trovato le loroin via Montanaro, con danni sul parabrezza e sulla carrozzeria. Ma è un video pubblicato il giorno successivo ad aver fatto comprendere cosa sia accaduto veramente.Leggi anche: Torino, arrestati i “nonni rapinatori”: assaltavano i passanti con armi e maschere di carnevale Il video deiall’opera Alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona hanno infatti ripreso alcune persone che salivano, per poi distruggere i parabrezza mettendosi a saltare da un veicolo all’altro. “In questi video prima si sentono alcune persone ...

Via Flaminia, pattuglie della Polizia Locale interrompono evento abusivo con oltre 400 persone . Denunciata la responsabile. La Polizia Locale di Roma scopre evento abusivo sulla Flaminia – (ilcorrieredellacitta.com)Le Pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale hanno interrotto un evento ... Continua a leggere>>

L'app Scout Park permette di guadagnare segnalando le auto parcheggiate male o in divieto, migliorando la viabilità e il senso civico. L'articolo L’app Scout Park permette di guadagnare segnalando le auto parcheggiate male proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Pesanti scontri tra tifosi a Casalnuovo: auto parcheggiate distrutte - Una giornata che doveva essere dedicata allo sport si è trasformata in un incubo per la città di Casalnuovo, in Campania. Prima della partita di calcio ... Continua a leggere>>

"Terminal degli autobus usato come parcheggio: così troppi incidenti". E gli autisti chiedono al Comune le telecamere - Cgil, Cisl e Uil lanciano un appello all'amministrazione comunale: "Sinistri troppo frequenti, utenti in pericolo e autisti dei bus rischiano multe e decurtazione punti dalla patente" ... Continua a leggere>>

Roma, sfregi e furti al Sant'Andrea: auto degli studenti sotto tiro - Andare all'università in macchina e tornare a casa a piedi. All'ospedale Sant'Andrea gli studenti di medicina della Sapienza corrono questo rischio ogni giorno. I vandali ... Continua a leggere>>