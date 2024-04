Roma | “Troppe auto parcheggiate male” | scoperta maxi festa abusiva con 400 persone

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Via Flaminia, pattuglie della Polizia Locale interrompono evento abusivo con oltre 400. Denunciata la responsabile. La Polizia Locale discopre evento abusivo sulla Flaminia – (ilcorrieredellacitta.com)Le Pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale hanno interrotto un evento con oltre 400, in zona Flaminia, all’interno di una struttura priva dirizzazioni e uscite di sicurezza. Gli agenti, durante un controllo per diversein sosta d’intralcio in via Flaminia Nuova, hanno scoperto unain cui ballavano centinaia di ragazzi all’interno di un locale risultato sprovvisto di agibilità, uscite di emergenza erizzazioni dellerità competenti. Le pattuglie hanno intimato agli organizzatori di interrompere ...