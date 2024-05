Quanto guadagnano i naufraghi dell’Isola dei Famosi? Cifre davvero bassissime

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’Isola deiè, sicuramente, tra i reality show più complicati che esistono, forse il più difficile, a causa delle situazioni in cui vessano i concorrenti. Proprio per tale ragione, si è spinti a credere che, prendere parte ad un programma del genere, porti un tornaconto economico decisamente consistente. Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni rilasciate da Fabrizio Corona, pare che le cose non stiano esattamente in questo modo, almeno perriguarda l’edizione di quest’anno. Vediamo cosa è emerso. I cachet di quest’annodei: le confessioni di Fabrizio Corona In tanti saranno curiosi di saperei concorrentidei. Ebbene, apare, almeno per ...