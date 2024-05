Corona | Ecco quanto guadagnano i vip all’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 6 maggio 2024)ospite a a Mondo Cash ha rivelato i guadagni dei vip al reality Isola deima anche in altri format TV Fabrizioin una recente intervista a Mondo Cash ha svelato i guadagni nel mondo televisivo, riferendosi al reality L’Isola deima anche altri programmi televisivi: “Prima c’erano molti più soldi nel mondo dello spettacolo, dalle fiction ai programmi televisivi. Io ai tempi, dal 2000 al 2010 un bel servizio fotografico lo vendevo a 150.000 Euro, fino a 200.000. Oggi il servizio fotografico che vale di più lo puoi vendere a 3.000 Euro, c’è un 97% in meno di prima”. Il guadagno a Tu Si Que Vales L’ex re dei paparazzi aggiunge: “I prezzi per le ospitate erano molto alti. Ma anche se eri conduttore con un tuo contratto, se andavi in altri programmi da ospite, quelle ospitate ti venivano pagate ...