Fabrizio Corona svela quanto guadagnano i Vip a L’Isola dei Famosi e a Tú Sí Que Vales e le cifre stupiscono!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ospite dell’ultima puntata del podcast MondoCash,ha fatto alcune rivelazioni in merito al cachet che avrebbero percepito i vari Vip che in questi ultimi anni hanno preso ad alcuni dei più importanti programmi targati Mediaset, tra cuideie Tu si que. L’ex re dei paparazzi ha fatto un’attenta analisi del mondo della televisione e dello spettacolo, spiegando che negli ultimi anni ci sono stati importanti cambiamenti e che anche leche girano in questi ambienti sono molto più basse rispetto a quelle di qualche anno fa. Per prima cosaha parlato delleche vengono versare per un servizio fotografico, spiegando che oggi si parla anche del 97 % in meno rispetto al passato, come riportato da ...