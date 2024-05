Più di un milione e mezzo di fan in delirio | Madonna scrive la storia a Copacabana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Rio de Janeiro ha visto l'apparizione di. In carne e ossa. Ovvero di miss Veronica Ciccone che, alla bella età di 65 anni, ha infuocato il lungomare dirichiamando sotto il Pan di Zucchero, ovvero la montagna incantata della metropoli, più di undi persone per la tappa finale del suo tour mondiale. Dato che segna il nuovo record mondiale di presenze per un concerto tenuto da un solo artista. Una folla enorme che si stendeva lungo il viale di fronte all'oceano e attorno alla famosa spiaggia di Rio per diversi isolati, trasformando tutta la zona balneare in un gigantesco teatro all'aperto. Lo show, per il quale i fan hanno atteso ore sotto un sole cocente, ha registrato una rivisitazione antologica di questa iconoclasta popstar che continua a stupire, nel bene e nel male, chiunque, ...