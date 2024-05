Oltre un milione e mezzo di fan a Copacabana Madonna show per i primi 40 anni di carriera

(Di lunedì 6 maggio 2024) Davanti aundi fan,sulla spiaggia diha celebrato i suoi ““ 40di: "È la storia della mia vita – ha detto – la storia di una donna coraggiosa, un po’ naïve, idealista e a volte ridicola arrivata dal Michigan a New York 40fa con un sogno e 35 dollari in tasca".

Un Mondo a Parte di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele continua la sua corsa, superando quota 1 milione di spettatori (1.005.108) con un box office di quasi 6.8 milioni di euro (6.771.047). Il film, alla sua sesta settimana in ...

Più di un milione e mezzo di persone hanno invaso ieri la spiaggia brasiliana di Copacabana per il concerto gratuito di Madonna , tappa finale del suo tour mondiale “Celebration”. Il pubblico si è esteso per diversi isolati. Secondo quanto ...

Terni. Zona industriale colabrodo: c'è la task force del Comune - Terni. Zona industriale colabrodo: c'è la task force del Comune - PALAZZO SPADA Un milione e 400mila euro per risanare le strade colabrodo di Sabbione. L'amministrazione di Palazzo Spada, attraverso un'operazione di "recupero" su vecchi mutui, ...

Guerra, armamenti diversi e truppe limitate: la Ue senza Difesa - Guerra, armamenti diversi e truppe limitate: la Ue senza Difesa - La difesa comune europea è un «progetto di lunghissimo termine», per il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica e della Difesa.

Come portare la pensione da 343 euro a oltre 735 euro al mese - Come portare la pensione da 343 euro a oltre 735 euro al mese - Con la maggiorazione sociale per incremento al milione, la pensione invalidità civile arriva a oltre 735 euro al mese: ecco di cosa si tratta.