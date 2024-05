Madonna - il concerto dei record con oltre due milioni di persone sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro

(Di domenica 5 maggio 2024) Sale la febbre a Rio deper ilgratuito diche sta per salire sul palco da 800 metri quadrati montatodiper l'ultima tappa del 'The Celebration Tour', con cui l'iconica artista festeggia i 40 anni di carriera. Considerata la capienza dell'area - ch

Più di un milione e mezzo di persone hanno invaso ieri la spiaggia brasiliana di Copacabana per il concerto gratuito di Madonna , tappa finale del suo tour mondiale “Celebration”. Il pubblico si è esteso per diversi isolati. Secondo quanto ...

Madonna ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera con un concerto da record a Copacabana . La popstar ha deciso di celebrare l’importante anni versario offrendo un concerto gratuito in Brasile, uno spettacolo unico e travolgente per la gioia di un ...

record doveva essere e record è stato. Ieri a Rio De Janeiro Madonna ha chiuso il suo ennesimo tour totalmente sold out, il The Celebration Tour. La Ciccone si è esibita davanti a più di 1,6 milioni di fan adoranti, segnando un nuovo traguardo. ...

