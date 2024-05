Più armi all’Ucraina con fondi Ue L’assist di Bruxelles a Kyiv

(Di lunedì 6 maggio 2024) Mantenere la pace significa attuare politiche basate sulla deterrenza e condicio sine qua non di questa scelta è in un rafforzamento del settore della difesa europea, con la possobilità di produrre direttamente su suolo ucraino. Questa la premessa che ha legato interventi e auspici di un meeting tematico che oggi aha messo seduti allo stesso desco gli stakeholders settoriali e istituzionali di Ue e Ucraina. Il Forum delle industrie della difesa ha voluto accelerare una fase che, da progettuale, deve imboccare la strada dell’attuazione, non fosse altro perché il tempo perso in questo caso rappresenta un macigno sulla strada di un riequilibrio di forze in campo. Vincere la corsa agli armamenti Il questito non è se sia giusto o meno procedere in una nuova corsa agli armamenti perché, come osservato dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, l’Europa già ...

Pubblicato il 24 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Via libera del Congresso Usa al pacchetto di aiuti militari ed economici per l' Ucraina . Il piano da 95 miliardi di dollari, che comprende anche fondi per Israele, Taiwan e un ultimatum a TikTok, è stato ...

Il Senato federale Usa ha approva to nella notte un pacchetto da 95 miliardi di dollari, a lungo ritardato, con ampio sostegno bipartisan, per inviare aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan. Il voto finale è stato 79-18. Quindici repubblicani hanno ...

Quella strana passione di Carlo: perché si interessa agli Ufo - Quella strana passione di Carlo: perché si interessa agli Ufo - non sarebbe questa. Molte persone sono appassionate al tema. Non esistono prove dell’esistenza degli extraterrestri, l’ufologia non è certo una scienza, ma non c’è nulla di male nel tentativo di ...

Perché l’annuncio dell’attacco a Rafah non fermerà i negoziati fra Israele e Hamas - Perché l’annuncio dell’attacco a Rafah non fermerà i negoziati fra Israele e Hamas - L'annuncio israeliano di un imminente attacco a Rafah, dove vivono 1,4 milioni di palestinesi, è un modo per fare pressione su Hamas affinché accetti ...

Ucraina, Medvedev: "Se Nato invia truppe, ci sarà una catastrofe mondiale" - Ucraina, Medvedev: "Se Nato invia truppe, ci sarà una catastrofe mondiale" - "Per questo, oggi lo Stato Maggiore ha iniziato i preparativi per le esercitazioni, comprese le misure per esercitarsi nella preparazione e nell'uso di armi nucleari non strategiche".