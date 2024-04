Gli Stati Uniti invieranno armi all’Ucraina già da questa settimana - dice Joe Biden

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Martedì sera il Congresso degliha approvato dopo un mese di trattative un pacchetto di aiuti esteri del valore di novantacinque miliardi di dollari, destinati principalmente al sostegno militare per Ucraina, Israele, Taiwan e i partner statunitensi nell’Indo-Pacifico. I quattro disegni di legge separati approvati dalla Camera dei Rappresentanti, sonoe approvati in un unico pacchetto al Senato e prevedono sessantuno miliardi di dollari per l’Ucraina, destinati a soddisfare l’urgente bisogno di rifornimenti militari per contrastare i continui bombardamenti russi. Altri ventisei miliardi di dollari sonoallocati per Israele e per aiuti umanitari in zone di conflitto globale, mentre 8.12 miliardi di dollari sonodesignati per contrastare l’influenza ...