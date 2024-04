Il Senato Usa approva nuovi aiuti militari all’Ucraina Biden | armi a Kiev già da questa settimana

Il senato degli Stati Uniti ha approva to un pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari per l'Ucraina , con il presidente Joe Biden che ha promesso che nuove forniture di armi saranno consegnate rapidamente alla zona di guerra per contrastare l'avanzata russa. Dopo la Camera dei Rappresentanti ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) – Via libera del Senato Usa al pacchetto di aiuti militari ed economici per l'Ucraina. Il piano da 95 miliardi di dollari, che comprende anche fondi per Israele, Taiwan e un ultimatum a TikTok, è stato approvato con ampio sostegno bipartisan dopo mesi di tesi negoziati. Il voto finale ... (webmagazine24)