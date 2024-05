Il declino della Rai targata Meloni - i giornalisti in sciopero contro un attacco ai diritti costituzionali

(Di lunedì 6 maggio 2024) Unnon solo alla libertà di stampa, ma anche ai. Loindetto dall’Usigrai, sindacato deiRai, può essere riassunto in queste parole. Non una protesta politica, come accusano i vertici aziendali, ma una mobilitazione che nasce per motivi riguardanti sia la situazione dei lavoratori del servizio pubblico che le pressioni provenienti dal governo. L’appello lanciato dall’Usigrai e dal suo segretario, Daniele Macheda, è semplicemente uno: “Fuori i partiti dalla Rai”. Bisogna fare una legge, magari seguendo quanto stabilisce il regolamento europeo del Media Freedom Act, secondo il quale “i servizi pubblici non devono avere illlo dei governi”. Regolamento che sottolinea anche un’altra cosa “molto importante che spesso passa in secondo ...

