Pavia | uccide l’amico e trascina il corpo sul marciapiede

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Prima lo. Poiil cadavere fuori dall’appartamento e lo abbandona sul, dove alcuni passanti hanno fatto la sconvolgente scoperta. E’ successo a, dove l’assassino ha già confessato l’omicidio ai carabinieri chiamati da chi si è imbattuto nel macabro ritrovamento. L’esplosione di violenza cieca è avvenuta stamattina, intorno alle 5. Secondo quel che ha raccontato l’arrestato, l’omicidio è avvenuto durante una violenta lite con36enne col quale condivideva la propria abitazione, riferisce La Provincia Pavese. Quella che si trova in viale Cremona e davanti alla quale ha, letteralmente, scaricato ilsenza vita del coinquilino, come se fosse un rifiuto del quale sbarazzarsi. I carabinieri hanno trovato ...

Un uomo di 36 anni è stato ucciso e il suo corpo abbandonato in strada . È accaduto lunedì mattina, intorno alle 5, in una zona della periferia di Pavia , in viale Cremona. Il corpo del 36enne è stato ritrovato da un passante. Dalle prime ...

Il cadavere di un 36enne è stato trova to per strada a Pavia : la vittima sarebbe stata uccisa da un amico dopo una violenta lite

Un uomo a Pavia ha ucciso il suo coinquilino e lo ha trascina to senza vita sul marciapiede davanti a casa sua. È stato lui stesso a confessa re ai carabinieri l’omicidio , avvenuto durante una lite violenta. Come riporta La provincia pavese, alle 5 ...

Sgombero all’ex vivaio di via della Certosa occupato da un gruppo di attiviste - Sgombero all’ex vivaio di via della Certosa occupato da un gruppo di attiviste - È iniziato lo sgombero di via Certosa 35, accanto al cimitero, occupato sabato 4 maggio dal gruppo di attiviste transfemministe che ha dato vita all’esperienza di “Vivaia TFQ”. Già l’anno scorso sempr ...

Uccide l'amico e lascia il corpo in…" - uccide l'amico e lascia il corpo in…" - Omicidio a pavia nella mattinata di oggi, lunedì 6 maggio 2024: un uomo di 36 anni è stato ucciso al culmine di una lite e poi il corpo senza vita abbandonato… Leggi ...

Uccide l'amico a Pavia dopo una lite e abbandona il cadavere per strada: passante trova il corpo di un 36enne - uccide l'amico a pavia dopo una lite e abbandona il cadavere per strada: passante trova il corpo di un 36enne - Il cadavere di un 36enne è stato trovato per strada a pavia: la vittima sarebbe stata uccisa da un amico dopo una violenta lite ...