Pavia - uccide l’amico e trascina il cadavere in strada davanti ai passanti Avrebbe confessato

(Di lunedì 6 maggio 2024) Orrore a. Ildi un uomo, di 36 anni, è stato ritrovato all’alba in una zona periferica del capoluogo lombardo. La vittima sarebbe stato ucciso in un appartamento da un suo amico al culmine di una lite. Sulla morte non si esclude nessuna ipotesi. Il corpo senza vita, notato da alcuni, era sull’asfaltoa una villetta indipendente in viale Cremona all’angolo con via Torello.e lo ssul marciapiedi L’omicida è stato visto daimentreva il corpo della vittima in, lasciandolo sui marciapiedi. I carabinieri sono immediatamente intervenuti dopo le segnalazioni ricevute. L’allarme è scattato intorno alle ore 6. All’arrivo i ...

