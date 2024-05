Pavia - uccide l’amico di 36 anni quindi trascina e abbandona il cadavere in strada

(Di lunedì 6 maggio 2024) Aè stato ritrovato da alcuni passanti, in viale Cremona, zona periferica della città, ildi un uomo di 36di origini dominicane. Il ritrovamento è avvenuto alle 5 di questa mattina. Dei passanti hanno visto iline hanno subito chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto. Il corpo della vittima è stato trasportato all’istituto di Medicina Legale dell’Università di, dove sarà effettuata a breve l’identificazione. Alcuni residenti e passanti della zona avevano segnalato in diversi la presenza di un corpo senza vita sul marciapiede, precisamente di unadel centro del viale Cremona. Secondo le testimonianze alcuni passanti avrebbero anche visto l’omicida mentreva inil ...

