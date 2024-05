Pallanuoto Modena - weekend amaro per le squadre local - rischio retrocessione imminente

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ancora unmoltoper lemodenesi di, che per la seconda settimana consecutiva non portano a casa neppure un punticino: se la Coopernuoto Carpi può ancora dormire sonni abbastanza tranquilli, per Pentaed Onda Blu Formigine la situazione è ormai drammatica, con i formiginesi ad un passo dallaanticipata, dopo la sconfitta di misura di sabato. Quello contro RN Trento era probabilmente l’ultimo treno per provare a sperare, ed i ragazzi di Pierantoni hanno giocato una gara coraggiosa, arrendendosi alla distanza. Nell’altro girone, turno a bocca asciutta per Penta e Coopernuoto, impegnate in una difficile doppia sfida conmarchigiane: i carpigiani hanno provato a lottare a Fermo, ma non sono riusciti a contenere la ...

