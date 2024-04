Pallanuoto serie c Ravenna sconfitta | ma a testa alta | contro l’esperta Penta Modena

(Di martedì 9 aprile 2024) Laperde a(8-7) in casa del. La partita è stata molto combattuta e si è decisa soltanto nell’ultimo quarto.paga alcuni errori inpiede, mentre i padroni di casa segnano due reti in pochi minuti, mostrando maggiore cinismo. Baroncelli a tre minuti dalla fine riapre la partita, ma i giallorossi non riescono a pareggiare l’in, nonostante una fase finale molto concitata, con alcune espulsioni che non sono state gestite nel migliore dei modi. "Abbiamo preparato la gara con attenzione e siamo riusciti ad andare in campo con lo spirito giusto – spiega coach Vladimir Cukic -. Rispetto alla partita di andata, la squadra è cresciuta molto sia dal punto di ...

