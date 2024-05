Pallamano Casalgrande saluta coach Agazzani e Bordon

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) I Vikings Rubiera (10) chiudono la regular season di Serie A Gold maschile cadendo 30-23 in Sicilia contro la Teamnetwork Albatro (21). Con la testa già ai playout, i rosso-blu sono sotto di 5 lunghezze a metà gara e non riescono ad accorciare nella ripresa: nel primo turno della post season, che i rubieresi affronteranno con fattore campo avverso, l’avversaria sarà Cingoli. Vittoria casalinga, nell’ultima stagionale, per laPadana (24), che vince 25-24 al PalaKeope con la Venplast Dossobuono (11) trascinata dalle 4 reti a testa di Furlanetto, Iyamu, Alessia Artoni e Marquez Jabique. Il modo migliore, per il team ceramico, dire il tecnico, ai saluti dopo 3 stagioni più che positive, e l’italo-argentina, che termina la carriera agonistica dopo una vita trascorsa trai pali.