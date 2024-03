Pallamano Casalgrande in casa contro Cassano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Turnolingo per laPadana (18), di scena alle 17,30 al PalaKeope nella settima di ritorno di A1 femminileMagnago (23). Le ’ceramiche’ sono matematicamente salve, raggiungendo con largo anticipo il traguardo stagionale, ma non parteciperanno ai playoff scudetto, visto che il gap che le separa dalla quarta piazza è troppo ampio per essere colmato. Cosa chiedere, dunque, alle ultime 5 gare della stagione? Libere nella mente, le bianco-rosse possono giocarsela su qualsiasi campo, proseguendo nel percorso di crescita di un gruppo che ha dimostrato valori importanti., quarta con Erice, che arriverà in terra reggiana a caccia di punti per accedere agli spareggi che assegnano lo scudetto. In A2 femminile appuntamento con...