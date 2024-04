PALLAMANO I Vikings ospitano Eppan Casalgrande a Padova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Scampato il grande pericolo, quello della retrocessione diretta, iRubiera (10) affrontano le ultime due gare della regular season di Serie A Gold maschile con l’intento di conquistare la miglior graduatoria possibile in vista dei prossimi playout: la sfida interna delle 19 con i bolzanini dell’(17), nona in classifica e in lotta per conquistare la salvezza senza passare dagli spareggi, è una tappa importante per capire se i rosso-blu, dopo il successo al cardiopalma su Carpi, troveranno finalmente quella continuità di rendimento sempre mancata in stagione. Nelle fila altoatesine occhio a Marques Cunha, quinto nella classifica marcatori con 164 centri; la sfida d’andata vide Rubiera arrendersi 42-31. In Serie A1 femminile penultima uscita stagionale per laPadana (20), in campo alle 20 a ...