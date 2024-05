Palermo - cinque operai morti intossicati mentre lavoravano in rete fognaria a Casteldaccia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 6 maggio 2024) Strage sul lavoro a, in provincia disonosvolgevano la manutenzione dell’impianto di sollevamento delle acque reflue in una cisterna. Un altroo si trovano in gravi condizioni. Gli uomini sarebbero rimasti intrappolatistavano eseguendo dei lavori nella struttura e pare abbiano respirato esalazioni tossiche. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei pompieri dai distaccamenti di Brancaccio e Termini Imerese con il supporto della squadra Saf (speleo alpino fluviale), dei Sommozzatori e del Nucleo Nncr (nucleare batteriologico, chimico e radilogico). Gliimpegnati nei lavori erano in tutto sette. Uno di loro è riuscito a dare l'allarmegli altri ...