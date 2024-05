Palermo - cinque operai morti durante alcuni lavori fognari | fatali le esalazioni

(Di lunedì 6 maggio 2024) A Casteldaccia, nel Palermitano,sonomentre stavano svolgendodi manutenzione dell’impiantoo. Al momento, la causa del decesso sarebbe rintracciabile nelletossiche delle acque nere. Ci sono anche altri duecoinvolti nell’incidente sul lavoro: uno sarebbe rimasto ferito in modo lieve, l’altro invece viene descritto in condizioni gravissime, intubato al Policlinico di. Secondo una prima ricostruzione dell’Ansa, glisarebbero dipendenti di una ditta privata e stavano facendo la manutenzione dell’impianto per conto dell’Amap, la società che gestisce le condotte idriche ee a. Il punto dell’incidente, secondo alcune prime ...

